Муратоглу — о Кубке Лэйвера: в теннисе должно быть место для развлечений

Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, положительно оценил наличие в календаре ATP Кубка Лэйвера — выставочного турнира, организованного швейцарцем Роджером Федерером и его агентом Тони Годсиком.



«Я счастлив, что Кубок Лэйвера существует. Он показал всем, что существует не только один способ провести теннисный матч. Я не говорю, что все матчи и турниры должны быть похожи на Laver Cup, но в нашем спорте есть много очень интересных вещей. Никто не верил в такие форматы, и мы должны понимать, что всем это нравится, потому что в теннисе должно быть место для развлечений», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.



На Кубок Лэйвера получают приглашения ведущие мировые игроки, которые делятся на две команды и играют друг с другом. Рейтинговые очки на этом турнире не начисляются.