Федерер: фотографы на корте как тот парень с пакетом, который шуршит

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к толпе фотографов на кортах во время соревнований и множеству щелчков фотоаппаратов в ходе игры.



«Я понимаю, что, когда на корте образуется красивая тень, фотографы горят желанием найти красивый кадр. Вы подбрасываете мяч для подачи и раздаётся около 100 щелчков. Беспокоит ли это меня? Не думаю. Конечно, их просят не делать этого, но все знают, что они не прекратят.



Впрочем, уже через мгновение забываешь об этом и просто продолжаешь играть. Это как тот парень с пакетом, который шуршит. Можно раздражаться, если сконцентрироваться на этом, а можно просто заниматься своими делами, и тебе не будет до него никакого дела», — цитирует Федерера Tennis World USA.