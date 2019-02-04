Баутиста-Агут: в юношестве я не был доволен теннисной жизнью

Испанец Роберто Баутиста-Агут рассказал об изменениях в подходе к теннису, к которым он пришёл по ходу карьеры.



«Когда я был юниором, то не был доволен теннисной жизнью. Я часто расстраивался из-за проигранных матчей.



Моя работа сейчас сильно отличается от той, которую я проделывал в юном возрасте. Я бы сказал, что теперь я больше сосредоточен на интенсивности, на умственных вещах, на физической работе и тактике. Я стал более профессиональным спортсменом», — цитирует Баутиста-Агута Tennis World USA.



В данный момент 30-летний испанец является 18-й ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате Австралии он дошёл до четвертьфинала, что стало его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».