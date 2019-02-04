Сёдерлинг: я мог стать первой ракеткой мира, если бы не завершил карьеру

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг считает, что мог бы провести более успешную карьеру, если бы ему удалось избежать мононуклеоза.
«Игроки, которых я обыгрывал в годы своей карьеры, позже выигрывали турниры «Большого шлема». Например, Вавринка и Чилич. Очевидно, что я имел все шансы на победу в турнире «Большого шлема».
Я был вынужден завершить карьеру в идеальном возрасте для теннисиста. Я был готов работать, чтобы выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, когда Роджер, Рафа или Новак отсутствовали из-за травм. К сожалению, мой организм был против этого», — цитирует Сёдерлинга Tennis World USA.
Швед был вынужден прекратить профессиональные выступления в 26 лет из-за мононуклеоза.
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