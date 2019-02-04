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Сёдерлинг: я мог стать первой ракеткой мира, если бы не завершил карьеру

Сёдерлинг: я мог стать первой ракеткой мира, если бы не завершил карьеру
Теннис / ATP

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг считает, что мог бы провести более успешную карьеру, если бы ему удалось избежать мононуклеоза.

«Игроки, которых я обыгрывал в годы своей карьеры, позже выигрывали турниры «Большого шлема». Например, Вавринка и Чилич. Очевидно, что я имел все шансы на победу в турнире «Большого шлема».

Я был вынужден завершить карьеру в идеальном возрасте для теннисиста. Я был готов работать, чтобы выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, когда Роджер, Рафа или Новак отсутствовали из-за травм. К сожалению, мой организм был против этого», — цитирует Сёдерлинга Tennis World USA.

Швед был вынужден прекратить профессиональные выступления в 26 лет из-за мононуклеоза.

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