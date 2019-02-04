Ястремская: Серена Уильямс не мой кумир, но она — легенда тенниса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своём игровом стиле.



«Я бы не сказал, что Серена Уильямс является моим кумиром, но она — легенда тенниса. Я играла против неё на Открытом чемпионате Австралии и мне ещё есть чему поучиться. Тем не менее, каждый из нас — индивидуальность, поэтому я пытаюсь быть собой, а не пытаться быть похожим на своего кумира.



С самого детства я сильно била по мячу, потому что я сильная. Это мой стиль, и это то, что я пытаюсь всегда улучшать. Я могу играть разнообразно, но именно атакующий теннис для меня наиболее комфортен.



К примеру, Наоми Осака — это мощная теннисистка, но она также и умна. Она может быть агрессивной, но в то же время оставаться очень спокойной. Я вижу в ней много достойных качеств. Так что, если агрессивная игра тебе нравится, то ты и дальше будешь придерживаться её. Но не все могут это делать, потому что все зависит от стиля каждого игрока», — цитирует Ястремскую The Nation.

Ястремская, проигрывая Томлянович 2:5 в 3-м сете, выиграла турнир в Хуахине