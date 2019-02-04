Ватутин проиграл 37-летнему Маю в финале квалификации турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Ватутин не сумел пробиться в основную сетку турнира в Монпелье (Франция). В финальном поединке квалификации Ватутин уступил опытному французу Николя Маю со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту.



Ватутин один раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету 37-летнего француза 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 3 брейка из 9.



Единственным российским участником соревнований станет Евгений Донской, который в первом круге встретится с восьмым сеяным, французом Бенуа Пэром. В случае успеха в четвертьфинале Донской может сразиться с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. С другими деталями жеребьёвки основной сетки можно ознакомиться на «Чемпионате».