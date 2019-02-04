Бертенс: St. Petersburg Ladies Trophy стал для меня турниром реваншей

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала свою победу на турнире в Санкт-Петербурге.



По ходу соревнований она оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой и хорватки Донны Векич, которым уступила на предыдущих двух турнирах, проходивших в Австралии.



«В Брисбене и Мельбурне были действительно тяжёлые поражения. Когда мы с командой начали обсуждать мои выступления в Австралии, то сошлись на том, что это была явно не лучшая поездка. Конечно, я хотела добиться большего, но те поражения были очень близкими.

Так что на новом турнире, снова сыграв с Настей, а затем с Донной, я получила ещё одну возможность победить их. И у меня получилось. Вышло так, что St. Petersburg Ladies Trophy стал для меня турниром реваншей», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.