Возняцки не поможет сборной Дании в ближайших матчах Кубка Федерации

Датская теннисистка Каролина Возняцки не примет участия в матчах за свою национальную команду на Кубке Федерации, которые пройдут на следующей неделе в Зеленой Гуре (Польша). Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Михал Самульски.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительной физической формой 28-летней спортсменки после Australian Open, где она дошла до третьего круга. Напомним, в 2018 году у уроженки Оденсе был диагностирован ревматоидный артрит.

По правилам ITF Возняцки пропустит Олимпиаду в Токио в 2020 году, поскольку она не выступала за сборную в олимпийский период (2017-2020). На Кубке Федерации датчанка не играла с 2015 года.

В подгруппе группы I зоны Европа / Африка в Кубке Федерации сезона-2019 сборной Дании будут противостоять команды России и Польши.