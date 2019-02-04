Векич: спасибо Санкт-Петербургу за незабываемую неделю

Хорватская теннисистка Донна Векич осталась довольна тем, как прошёл турнир St. Petersburg Ladies Trophy.

По ходу соревнований 22-летняя уроженка Осиека, посеянная под восьмым номером, обыграла швейцарку Тимю Бачински, россиянок Веронику Кудерметову и Веру Звонарёву, действующую чемпионку турнира чешку Петру Квитову и дошла до финала, где проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Векич является 25-й ракеткой мира. В её активе два выигранных турнира WTA в одиночном разряде. В апреле 2014 года хорватка победила на соревнованиях в Куала-Лумпуре, одолев в финале словачку Доминику Цибулкову. В июне 2017 года Донна завоевала титул на травяном турнире в Ноттингеме, где в решающем противостоянии переиграла Йоханну Конту из Великобритании.

Запись доступна в "твиттере" Векич.