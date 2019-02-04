Гарсия: чтобы играть за сборную Франции, не нужно быть лучшими друзьями

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала возвращение в сборную, за которую она не играла с 2016 года.

«Я всегда говорила, что беру паузу в выступлениях за сборную ради своей индивидуальной карьеры. Хотела достигнуть высоких целей. Мне очень важно представлять Францию на различных турнирах. Капитан команды Жюльен Беннето говорил, что все будут рады моему возвращению.

С девочками у нас профессиональные отношения. Это приносит максимальную пользу. Мы умеем разделять работу и личные дела. Мы не должны быть лучшими друзьями, чтобы играть в одной команде.

Если капитан попросит, я могу сыграть в паре с Младенович. Понимаю, по сравнению с 2016 годом меня могут встретить прохладно. Я к этому готова. Не думаю, что давление негативно отразится на мне. Самое главное – быть конкурентоспособной", – цитирует Гарсию L'Equipe.