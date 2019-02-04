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Эбден с трудом прошёл 17-летнего Андреева в первом круге турнира в Софии

Эбден с трудом прошёл 17-летнего Андреева в первом круге турнира в Софии
Теннис / ATP

Австралиец Мэттью Эбден в упорной борьбе переиграл болгарина Адриана Андреева на старте турнира категории ATP250 в Софии. Трёхсетовый матч закончился победой 45-й ракетки мира со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. 31-летний спортсмен 14 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и сделал 4 брейка. Его визави выполнил два эйса, совершил 7 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Эбден поборется с представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом, посеянным под четвёртым номером.

В 2018 году турнир выиграл босниец Мирза Башич, в финале переиграв Мариуша Копила из Румынии.

04 февраля 2019 года, понедельник. 18:25 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Андреев
Болгария
Адриан Андреев
А. Андреев
1 : 2
Мэттью Эбден
45
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
1 2 3
           
3 6 6 5
6 4 7 7
           
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