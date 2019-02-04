Эбден с трудом прошёл 17-летнего Андреева в первом круге турнира в Софии

Австралиец Мэттью Эбден в упорной борьбе переиграл болгарина Адриана Андреева на старте турнира категории ATP250 в Софии. Трёхсетовый матч закончился победой 45-й ракетки мира со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. 31-летний спортсмен 14 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и сделал 4 брейка. Его визави выполнил два эйса, совершил 7 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Эбден поборется с представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом, посеянным под четвёртым номером.

В 2018 году турнир выиграл босниец Мирза Башич, в финале переиграв Мариуша Копила из Румынии.