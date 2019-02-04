Павлюченкова: результаты Серены Уильямс в 37 лет вызывают уважение и восхищение

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отметила, что она восхищается результатами американки Серены Уильямс, возобновившей карьеру после рождения ребёнка.

«Не бывает одинаковых спортсменов — у всех разное тело, здоровье, желание, ментальность. Каждый сам вправе решать, завершать ему карьеру или продолжать выступать. То, что Серена показывает такие результаты в 37 лет, да ещё и после рождения ребёнка, — это вызывает уважение и восхищение. Теннис — очень непростой вид спорта, особенно для женщин.

У неё немного другие цели, в отличие от всех остальных. Кроме того, она была очень близка к тому, чтобы осуществить задуманное, дважды пробившись в финал ТБШ после рождения ребёнка. Многие спортсмены никогда не добиваются подобного вообще, а ей удалось сделать это практически сразу после возвращения на корт», — цитирует Павлюченкову «RT на русском».