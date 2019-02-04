Павлюченкова: чего от меня ждут — побед на мейджорах? Делаю всё возможное

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что не согласна с некоторыми болельщиками, которые называют её жертвой «проклятия четвертьфиналов».

На турнирах «Большого шлема» 27-летняя уроженка Самары никогда не выходила в полуфинал, хотя добиралась до 1/4 финала десять раз — по пять в одиночных и парных соревнованиях.

«Мне очень интересно, а чего от меня ждут — побед на мейджорах? Мне кажется, говорить о результатах легко, но я делаю всё возможное. Выход в четвертьфинал такого крупного и престижного турнира, как Australian Open, — тоже успех. Кроме того, я не являлась явной фавориткой в матче с американкой Даниэль Коллинз. Конечно, шансы на победу были, но нужно признать, что на этом турнире она выступала весьма прилично. Предыдущие встречи мне дались тяжело, сил на концовку совсем не хватило.

Ментальных проблем у себя не замечаю. Продолжаю работать, чтобы превзойти свои достижения на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Павлюченковой «RT на русском».