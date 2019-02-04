Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Леганес». 04 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Павлюченкова: чего от меня ждут — побед на мейджорах? Делаю всё возможное

Павлюченкова: чего от меня ждут — побед на мейджорах? Делаю всё возможное
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что не согласна с некоторыми болельщиками, которые называют её жертвой «проклятия четвертьфиналов».

На турнирах «Большого шлема» 27-летняя уроженка Самары никогда не выходила в полуфинал, хотя добиралась до 1/4 финала десять раз — по пять в одиночных и парных соревнованиях.

«Мне очень интересно, а чего от меня ждут — побед на мейджорах? Мне кажется, говорить о результатах легко, но я делаю всё возможное. Выход в четвертьфинал такого крупного и престижного турнира, как Australian Open, — тоже успех. Кроме того, я не являлась явной фавориткой в матче с американкой Даниэль Коллинз. Конечно, шансы на победу были, но нужно признать, что на этом турнире она выступала весьма прилично. Предыдущие встречи мне дались тяжело, сил на концовку совсем не хватило.

Ментальных проблем у себя не замечаю. Продолжаю работать, чтобы превзойти свои достижения на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Павлюченковой «RT на русском».

Бертенс поднялась на 5-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — 8-я
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент