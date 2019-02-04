Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Софии, уступив Копилу

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проиграл на старте турнира в Софии представителю Румынии Мариушу Копилу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

3-кратный победитель турниров «Большого шлема» выполнил 13 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Копил 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. В личных встречах Вавринка ведёт 2-1.

Следующим соперником Копила станет либо Александар Лазаров из Болгарии, либо испанец Фернандо Вердаско, посеянный под шестым номером.

Напомним, в 2018 году Копил дошёл до финала турнира, где уступил боснийцу Мирзе Башичу.

Соревнования в Софии с призовым фондом более € 580 тыс. завершатся 10 февраля.