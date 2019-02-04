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«Райо Вальекано» — «Леганес». 04 февраля. Прямая трансляция
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Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Софии, уступив Копилу

Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Софии, уступив Копилу
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проиграл на старте турнира в Софии представителю Румынии Мариушу Копилу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

3-кратный победитель турниров «Большого шлема» выполнил 13 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Копил 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. В личных встречах Вавринка ведёт 2-1.

Следующим соперником Копила станет либо Александар Лазаров из Болгарии, либо испанец Фернандо Вердаско, посеянный под шестым номером.

Напомним, в 2018 году Копил дошёл до финала турнира, где уступил боснийцу Мирзе Башичу.

Соревнования в Софии с призовым фондом более € 580 тыс. завершатся 10 февраля.

04 февраля 2019 года, понедельник. 21:05 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Мариуш Копил
56
Румыния
Мариуш Копил
М. Копил
2 : 1
Стэн Вавринка
57
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
3 7 7 6
6 6 5 4
           
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