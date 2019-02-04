Бедене и Сонего — во втором раунде соревнований в Кордове

Словенский теннисист Аляж Бедене преодолел первый круг турнира в Кордове (Аргентина) с призовым фондом более $ 580 тыс. На старте соревнований он в двух сетах переиграл немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Уроженец Любляны дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Мартерер выполнил 3 эйса, дважды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Бедене поборется с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под первым номером.
Соревнования в Кордове продлятся до 10 февраля. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.
Мужчины. Кордова. Первый круг
Пабло Андухар (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 2:6.
04 февраля 2019 года, понедельник. 21:30 МСК
Кордова. 1-й круг
65
Аляж Бедене
А. Бедене
0 : 0
76
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
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