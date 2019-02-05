Павлюченкова сравнила Шарапову с Федерером и Надалем

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отметила, что не завидует большой популярности соотечественницы, 5-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.

«С возрастом стараюсь не обращать внимания на вещи, которые происходят за кортом. Шарапова — это своего рода бренд. Она стала известной спортсменкой, ещё когда я была маленькой. Смотрела на неё с открытым ртом. Она знаменитая теннисистка, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, так что повышенное внимание к ней вполне объяснимо», — цитирует Павлюченкову «RT на русском».

На St. Petersburg Ladies Trophy Шарапова в первом круге выиграла у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4. Однако продолжить соревнования не смогла и из-за травмы плеча, которая продолжает беспокоить спортсменку. Возвращение Шараповой на корт ожидается в марте — на турнире в Индиан-Уэллсе.