Шарди за 46 минут разгромил Менендес-Масейраса в стартовом матче в Монпелье

В первом круге турнира в Монпелье (Франция) хозяин кортов Жереми Шарди, посеянный под шестым номером, легко победил представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу 31-летнего теннисиста.

Изначально Шарди должен был сыграть с Мишей Зверевым, но немец решил сняться с соревнований.

Продолжительность матча составила 46 минут. 35-я ракетка мира выполнил 9 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Его визави дважды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Шарди поборется с победителем противостояния Антуан Хон (Франция) — Стив Дарси (Бельгия).

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи.