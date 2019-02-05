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Шарди за 46 минут разгромил Менендес-Масейраса в стартовом матче в Монпелье

Шарди за 46 минут разгромил Менендес-Масейраса в стартовом матче в Монпелье
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Монпелье (Франция) хозяин кортов Жереми Шарди, посеянный под шестым номером, легко победил представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу 31-летнего теннисиста.

Изначально Шарди должен был сыграть с Мишей Зверевым, но немец решил сняться с соревнований.

Продолжительность матча составила 46 минут. 35-я ракетка мира выполнил 9 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Его визави дважды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Шарди поборется с победителем противостояния Антуан Хон (Франция) — Стив Дарси (Бельгия).

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи.

04 февраля 2019 года, понедельник. 23:50 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Менендес-Масейрас
124
Испания
Адриан Менендес-Масейрас
А. Менендес-Масейрас
0 : 2
Жереми Шарди
35
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
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