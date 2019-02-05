Норри в двух сетах проиграл Качину и покинул турнир в Кордове после 1-го круга

Представитель Великобритании Кэмерон Норри не смог преодолеть первый раунд соревнований в Кордове (Аргентина), уступив хозяину кортов Педро Качину (Q) со счётом 4:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. 64-я ракетка мира ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Его соперник выполнил 2 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.
За выход в четвертьфинал Качин поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, посеянным под четвёртым номером.
Соревнования в Кордове с призовым фондом более $ 580 тыс. продлятся до 10 февраля. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.
04 февраля 2019 года, понедельник. 23:35 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
64
Кэмерон Норри
К. Норри
0 : 2
280
Педро Качин
П. Качин
|1
|2
|3
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|4
|4
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|6
|6
Бедене и Сонего — во втором раунде соревнований в Кордове