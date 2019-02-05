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Норри в двух сетах проиграл Качину и покинул турнир в Кордове после 1-го круга

Норри в двух сетах проиграл Качину и покинул турнир в Кордове после 1-го круга
Теннис / ATP

Представитель Великобритании Кэмерон Норри не смог преодолеть первый раунд соревнований в Кордове (Аргентина), уступив хозяину кортов Педро Качину (Q) со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. 64-я ракетка мира ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Его соперник выполнил 2 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал Качин поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, посеянным под четвёртым номером.

Соревнования в Кордове с призовым фондом более $ 580 тыс. продлятся до 10 февраля. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.

04 февраля 2019 года, понедельник. 23:35 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
0 : 2
Педро Качин
280
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
Бедене и Сонего — во втором раунде соревнований в Кордове
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