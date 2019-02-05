Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове

Представитель Туниса Малек Жазири, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под шестым номером, пробился во второй круг, в трёх партиях обыграв хозяина кортов Карлоса Берлока, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Малек дважды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 589 680 Жазири поспорит с победителем противостояния Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Пабло Куэвас (Уругвай).

Кордова. Мужчины. Первый круг

Гидо Пелья (Аргентина, 8) — Паоло Лоренци (Италия, LL) — 6:1, 6:3.