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Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове

Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове
Теннис / ATP

Представитель Туниса Малек Жазири, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под шестым номером, пробился во второй круг, в трёх партиях обыграв хозяина кортов Карлоса Берлока, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Малек дважды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 589 680 Жазири поспорит с победителем противостояния Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Пабло Куэвас (Уругвай).

Кордова. Мужчины. Первый круг
Гидо Пелья (Аргентина, 8) — Паоло Лоренци (Италия, LL) — 6:1, 6:3.

05 февраля 2019 года, вторник. 02:30 МСК
Кордова. 1-й круг
Карлос Берлок
135
Аргентина
Карлос Берлок
К. Берлок
0 : 0
Малек Жазири
43
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
     
     
           
05 февраля 2019 года, вторник. 01:25 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Паоло Лоренци
114
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
0 : 2
Гидо Пелья
59
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
Норри в двух сетах проиграл Качину и покинул турнир в Кордове после 1-го круга
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