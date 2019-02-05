Стало известно имя нового тренера Халеп

Новым тренером румынской теннисистки Симоны Халеп стал бельгиец Тьерри ван Клемпут, ранее работавший с соотечественником Давидом Гоффеном, сообщает официальный сайт WTA. Формально стороны начнут сотрудничество на турнире Дохе (Катар), который стартует 11 февраля.



Халеп в конце 2018 года завершила сотрудничество с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого стала первой ракеткой мира и впервые выиграла турнир «Большого шлема». Симона начала сезон без тренера и в рейтинге WTA опустилась на третью строчку.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Халеп дошла до четвёртого круга, где уступала 23-кратной победительнице соревнований «Большого шлема» американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 6:4, 4:6. Ван Клемпут присутствовал на этой игре.