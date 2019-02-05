Ван Цян рассталась с тренером

18-я ракетка мира китаянка Ван Цян прекратила сотрудничество с австралийским тренером Питером Макнамарой, сообщает официальный сайт WTA. Они работали вместе с весны 2015 года.

«После почти четырёх лет сотрудничества мы с Ван Цян решили прекратить совместную работу. Хотел бы высказать слова благодарности Ван Цян и всей команде за увлекательные четыре года, которые стали потрясающим приключением. Ван научила меня терпению и пониманию, а я сделал всё, чтобы она смогла реализовать мечту. Благодарю её и желаю удачи в будущем», — сказал Макнамара.



В 2018 году китаянка выиграла турниры в Наньчане и Гуанчжоу. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Ван Цян дошла до третьего круга, где уступала Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 3:6, 3:6.