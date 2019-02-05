Вавринка — о поражении Копилу: сегодня был просто не мой день

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в первом круге соревнований в Софии (Болгария). В трёх партиях он уступил Мариушу Копилу из Румынии — 6:3, 6:7 (5), 4:6.



«Думаю, что это был действительно тяжёлый матч. Я очень хорошо играл в первом сете, да и во второй партии имел некоторые шансы. Тем не менее Мариуш серьёзно прибавил после первого сета, а я допустил несколько ошибок. То же самое случилось в решающей партии.



Копил действительно играл хорошо. Иногда ты проигрываешь тяжёлые матчи, но, чтобы продолжать сражаться, нужно продолжать тренироваться. Сегодня был просто не мой день», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.

Следующим соперником Копила станет либо Александар Лазаров из Болгарии, либо испанец Фернандо Вердаско, посеянный под шестым номером.



Напомним, в 2018 году Копил дошёл до финала турнира, где уступил боснийцу Мирзе Башичу