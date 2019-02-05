Копил: в матче с Вавринкой мне помогло моё главное оружие — подача

Румынский теннисист Мариуш Копил прокомментировал свой успешный старт на турнире в Софии (Болгария). В матче первого круга он добыл волевую победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.



«Здорово начать турнир с победы над Вавринкой. Я сделал несколько ошибок в начале матча, поэтому понимал, что должен был что-то изменить. Я знал, что нужно постараться остаться в игре после поражения в первом сете.



Кроме того, сегодня мне удалось отлично играть на подаче, и это здорово помогло. Подача всегда была моим главным оружием», — цитирует Копиша First Post.



Следующим соперником Копила станет либо Александар Лазаров из Болгарии, либо испанец Фернандо Вердаско, посеянный под шестым номером.



Напомним, в 2018 году Копил дошёл до финала турнира, где уступил боснийцу Мирзе Башичу.

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