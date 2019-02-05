Вихлянцева: нынешний формат Кубка Федерации нравится и организаторам, и зрителям

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала предстоящие матчи Кубка Федерации, в которых сборной России предстоит сыграть с командами Дании и Польши.



«Нынешний Кубок Федерации — это совершенно другой формат, но, как мне кажется, все реформы, которые сейчас происходят в теннисе, идут именно к этому. Может быть, это и правильно. Я считаю, что это хорошо.



Ты не приезжаешь в страну, где болеют только за одну команду. Помню, как смотрела матч Кубка Федерации с Израилем по телевизору, там были очень ярые болельщики, и Ане Чакветадзе было очень сложно играть. Если это будет фестиваль, праздник тенниса и приедут разные страны-участницы, приедут зрители из разных стран мира, это будет здорово!



Скорее всего, этот формат больше нравится и организаторам, и зрителям, и спонсорам. Не могу пока представить, что будет в Польше, но знаю от других участниц, что будет непросто. Вообще, в теннис играть непросто», — цитирует Вихлянцеву пресс-служба Федерации тенниса России.



Напомним, что каждая из групп делится на две подгруппы, в каждой из которых соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

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