Дель Потро: моя карьера в последние годы удивляет

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил своё физическое состояние после более чем трёх месяцев без тенниса.



«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что прошлая неделя стала самой напряжённой за весь период восстановления. Интенсивность моих тренировок постепенно возрастает, и это хорошо.



Тяжело представить, что этот сезон будет сопоставим по части результатов с предыдущим, однако я хотел бы этого. Расстраивает лишь то, что в 2019 году я уже пропустил один важный турнир. В целом же моя карьера в последние годы удивляет меня», — цитирует дель Потро UbiTennis.



Свой последний матч аргентинец провёл на «Мастерсе» в Шанхае. После матча с хорватом Борной Чоричем у него была диагностирована трещина в коленной чашечке. Вернуться в тур Хуан-Мартин планирует 19 февраля на турнире DelrayBeach Open.

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