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Басилашвили уступил Брандсу в первом круге турнира в Софии

Басилашвили уступил Брандсу в первом круге турнира в Софии
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, посеяный на турнире в Софии (Болгария) под пятым номером, не сумел преодолеть первый раунд соревнований. В двух партиях он уступил представителю Германии Даниэлю Брандсу — 6:7 (7:9), 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час и 34 минуты. На счету победителя матча 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Басилашвили отметился 7 подачами навылет, 10 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Брандса станет победитель пары Мирза Башич (Босния) — Мартин Клижан (Словакия).

Действующим победителем соревнований является Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

05 февраля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
22
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
0 : 2
Даниэль Брандс
180
Германия
Даниэль Брандс
Д. Брандс
1 2 3
           
6 7 5  
7 9 7  
           
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