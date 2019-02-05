Басилашвили уступил Брандсу в первом круге турнира в Софии

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, посеяный на турнире в Софии (Болгария) под пятым номером, не сумел преодолеть первый раунд соревнований. В двух партиях он уступил представителю Германии Даниэлю Брандсу — 6:7 (7:9), 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час и 34 минуты. На счету победителя матча 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Басилашвили отметился 7 подачами навылет, 10 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Брандса станет победитель пары Мирза Башич (Босния) — Мартин Клижан (Словакия).

Действующим победителем соревнований является Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.