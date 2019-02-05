Маннарино проиграл Мадену на старте турнира в Софии

Французский теннисист Адриан Маннарино не сумел выйти во второй круг турнира в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил немецкому теннисисту Яннику Мадену со счётом 4:6, 6:7 (4:7).



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя матча 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Маннарино отметился 7 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Мадена станет победитель пары Андреас Сеппи (Италия, 8) — Мартон Фучович (Венгрия).

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила. Первой ракеткой текущего розыгрыша стал россиянин Карен Хачанов.