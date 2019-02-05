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Маннарино проиграл Мадену на старте турнира в Софии

Маннарино проиграл Мадену на старте турнира в Софии
Теннис / ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино не сумел выйти во второй круг турнира в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил немецкому теннисисту Яннику Мадену со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя матча 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Маннарино отметился 7 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Мадена станет победитель пары Андреас Сеппи (Италия, 8) — Мартон Фучович (Венгрия).

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила. Первой ракеткой текущего розыгрыша стал россиянин Карен Хачанов.

05 февраля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Янник Маден
121
Германия
Янник Маден
Я. Маден
2 : 0
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 4  
           
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