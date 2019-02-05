А. Зверев снялся с турнира в Роттердаме, Бердых получил «уайлд-кард»

Немецкий теннисист Александр Зверев вынужден отказаться от участия в турнире ABN AMRO WTT, который пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). Причиной такого решения стало повреждение голеностопа, о чём сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

Ранее от участия в соревнованиях отказались британец Кайл Эдмунд и болгарин Григор Димитров.

Кроме того, определился обладатель специального приглашения от организаторов — чешский теннисист Томаш Бердых получил «уайлд-кард».



Призовой фонд турнира в Роттердаме составит € 1 961 160. Швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом этого турнира в прошлом году. В финале 20-кратный победитель соревнований «Большого шлема» обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.