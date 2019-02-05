Штруфф обыграл Травалью на старте турнира в Софии

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на соревнованиях в Софии (Болгария). В матче первого раунда он в двух партиях оказался сильнее представителя Италии Стефано Травальи — 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету победителя матча 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Травалья отметился 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.



Следующим соперником Штруффа станет вторая ракетка соревнований Стефанос Циципас из Греции.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.