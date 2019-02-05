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Штруфф обыграл Травалью на старте турнира в Софии

Штруфф обыграл Травалью на старте турнира в Софии
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на соревнованиях в Софии (Болгария). В матче первого раунда он в двух партиях оказался сильнее представителя Италии Стефано Травальи — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету победителя матча 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Травалья отметился 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.

Следующим соперником Штруффа станет вторая ракетка соревнований Стефанос Циципас из Греции.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

05 февраля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
София. 1-й круг
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 0
Стефано Травалья
122
Италия
Стефано Травалья
С. Травалья
1 2 3
           
     
     
           
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