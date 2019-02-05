Гулбис и Хон — во втором раунде соревнований в Монпелье

Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис уверенно стартовал на соревнованиях категории ATP 250 в Монпелье (Франция). В двух партиях он оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 7:6 (7:5).



Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. На счету Гулбиса 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.



В параллельном матче первого раунда француз Антуан Хон обыграл представителя Бельгии Стива Дарси — 6:1, 6:2.



За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 23-летний Хон выполнил 1 эйс, не допустил двойных ошибок и отметился 5 брейками.



Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.