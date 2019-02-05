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Гулбис и Хон — во втором раунде соревнований в Монпелье

Гулбис и Хон — во втором раунде соревнований в Монпелье
Теннис / ATP

Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис уверенно стартовал на соревнованиях категории ATP 250 в Монпелье (Франция). В двух партиях он оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. На счету Гулбиса 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

В параллельном матче первого раунда француз Антуан Хон обыграл представителя Бельгии Стива Дарси — 6:1, 6:2.

За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 23-летний Хон выполнил 1 эйс, не допустил двойных ошибок и отметился 5 брейками.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

05 февраля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Эрнест Гулбис
83
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
2 : 0
Хуберт Хуркач
73
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 5  
           
05 февраля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Антуан Хон
150
Франция
Антуан Хон
А. Хон
2 : 0
Стив Дарси
311
Бельгия
Стив Дарси
С. Дарси
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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