Монфис: турнирная сетка в Софии очень сильная

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал соревнования в Софии, на которых он стартует сегодня, 5 февраля. Его первым соперником станет серб Виктор Троицки.



«Я хорошо стартовал на Открытом чемпионате Австралии и прекрасно себя чувствую накануне турнира в Софии.



Я ожидаю очень тяжёлой битвы с таким опытным игроком, как Виктор Троицки. Надеюсь быть готовым к этой игре. Турнирная сетка очень сильная, игроки, собранные в ней, просто великолепны.



Очень сложно сказать, кто выиграет титул. Я здесь, чтобы выиграть как можно больше матчей», — цитирует Монфиса Tennis World USA.

Стоит отметить, что украинка Элина Свитолина, являющаяся девушкой Монфиса, также приехала в столицу Болгарии.