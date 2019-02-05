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Краинович в двух сетах переиграл Маю в первом круге турнира в Монпелье

Краинович в двух сетах переиграл Маю в первом круге турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович успешно стартовал на турнире в Монпелье (Франция). В первом раунде соревнований 26-летний спортсмен в двух партиях одолел хозяина кортов Николя Маю со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. 72-я ракетка мира выполнил 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Уроженец Анже 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Краинович поборется с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника Ришара Гаске.

05 февраля 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
72
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
2 : 0
Николя Маю
195
Франция
Николя Маю
Н. Маю
1 2 3
           
7 9 6  
6 7 4  
           
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