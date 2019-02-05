Капитан сборной Украины: у Ястремской есть некоторые проблемы со здоровьем

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал первые тренировки команды в Зеленой Гуре (Польша), где с 6 по 9 февраля пройдут матчи Кубка Федерации. Украинки выступят в подгруппе B вместе с Болгарией, Швецией и Эстонией.

«Здешнее покрытие – это хард, который постелили на паркет. Отскок довольно медленный. Думаю, что это покрытие находится посередине между Харьковом в позапрошлом году и Канадой в прошлом году, где мы выступали. Леся Цуренко и Надя Киченок уже адаптировались к климату, они полноценно провели две недели в Киеве и сейчас находятся в хорошем физическом состоянии.

Катя Козлова и Даяна Ястремская ещё не играли на этом покрытии, но, я думаю, оно довольно комфортное. Хард девочки любят. Марта Костюк уже тренировалась здесь. Есть некоторые моменты, которые её немножко беспокоят, но наши медики над этим работают.



Ранее пообщался с папой Даяны Ястремской, мы долго говорили. Даяна не случайно брала медицинскую паузу во время финала, у неё есть некоторые проблемы. Мы это всё обсуждаем в телефонном режиме. С Хуахина довольно проблематично добираться. Думаю, какой-то отдых у неё будет во время перелётов. Посмотрим на её состояние в первый день. Думаю, что она должна быть на позитиве, показав такой классный результат на прошлой неделе», – приводит слова Филимы портал «Большой теннис Украины».