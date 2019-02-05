Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Монфис уверенно прошёл Троицки на старте соревнований в Софии

Монфис уверенно прошёл Троицки на старте соревнований в Софии
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Софии (Болгария) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под седьмым номером, нанёс поражение сербу Виктору Троицки (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час.

32-летний уроженец Парижа выполнил 9 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из двух возможных. Троицки 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Монфис поборется либо с Ласло Джере из Сербии, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Действующим победителем соревнований в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

05 февраля 2019 года, вторник. 20:40 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Гаэль Монфис
33
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
2 : 0
Виктор Троицки
185
Сербия
Виктор Троицки
В. Троицки
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент