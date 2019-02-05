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Донской в двух сетах проиграл Пэру и покинул турнир в Монпелье после 1-го круга

Донской в двух сетах проиграл Пэру и покинул турнир в Монпелье после 1-го круга
Теннис / ATP

На старте соревнований в Монпелье россиянин Евгений Донской уступил французу Бенуа Пэру, посеянному под восьмым номером, со счётом 5:7, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Донской, занимающий 96-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и ни одного брейка. 29-летний уроженец Авиньона выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из.

Следующим соперником Пэра станет представитель Чехии Томаш Бердых, который в первом круге оказался сильнее Маттиаса Бахингера из Германии.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи. Он в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника — Ришара Гаске.

05 февраля 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
58
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
2 : 0
Евгений Донской
96
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
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