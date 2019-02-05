Донской в двух сетах проиграл Пэру и покинул турнир в Монпелье после 1-го круга

На старте соревнований в Монпелье россиянин Евгений Донской уступил французу Бенуа Пэру, посеянному под восьмым номером, со счётом 5:7, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Донской, занимающий 96-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и ни одного брейка. 29-летний уроженец Авиньона выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из.

Следующим соперником Пэра станет представитель Чехии Томаш Бердых, который в первом круге оказался сильнее Маттиаса Бахингера из Германии.



Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи. Он в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника — Ришара Гаске.