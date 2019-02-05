Джарри в стартовом матче на турнире в Кордове уступил аргентинцу Лондеро

В первом круге соревнований в Кордове (Аргентина) чилиец Николас Джарри, посеянный под пятым номером, в двух партиях уступил хозяину кортов Хуану-Игнасио Лондеро (WC) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Уроженец Сантьяго выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Его визави 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
Во втором раунде турнира с призовым фондом $ 589 680 соперником Лондеро станет итальянец Лоренцо Сонего.
Напомним, в Кордове первый номер посева получил Фабио Фоньини из Италии.
Мужчины. Кордова. Первый круг
Андрей Мартин (Словакия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 3:6, 2:6.
05 февраля 2019 года, вторник. 21:50 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
41
Николас Джарри
Н. Джарри
0 : 2
112
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
|1
|2
|3
|
|2
|6 5
|
|6
|7 7
05 февраля 2019 года, вторник. 21:40 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
181
Андрей Мартин
А. Мартин
0 : 2
74
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове