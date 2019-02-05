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Джарри в стартовом матче на турнире в Кордове уступил аргентинцу Лондеро

Джарри в стартовом матче на турнире в Кордове уступил аргентинцу Лондеро
Теннис / ATP

В первом круге соревнований в Кордове (Аргентина) чилиец Николас Джарри, посеянный под пятым номером, в двух партиях уступил хозяину кортов Хуану-Игнасио Лондеро (WC) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Уроженец Сантьяго выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Его визави 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Во втором раунде турнира с призовым фондом $ 589 680 соперником Лондеро станет итальянец Лоренцо Сонего.

Напомним, в Кордове первый номер посева получил Фабио Фоньини из Италии.

Мужчины. Кордова. Первый круг

Андрей Мартин (Словакия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 3:6, 2:6.

05 февраля 2019 года, вторник. 21:50 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Николас Джарри
41
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
0 : 2
Хуан-Игнасио Лондеро
112
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
2 6 5  
6 7 7  
           
05 февраля 2019 года, вторник. 21:40 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Андрей Мартин
181
Словакия
Андрей Мартин
А. Мартин
0 : 2
Роберто Карбальес-Баэна
74
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове
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