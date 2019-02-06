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Седьмой сеяный Л. Майер проиграл на старте турнира в Кордове

Седьмой сеяный Л. Майер проиграл на старте турнира в Кордове
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Леонардо Майер, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под седьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 28 минут.

Леонардо 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Дельбонис поспорит с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Кордова. Мужчины. Первый круг
Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4).
Павло Куэвас (Уругвай) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4.
Хауме Мунар (Испания) — Гидо Андреосси (Аргентина) — 6:1, 6:4.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.

06 февраля 2019 года, среда. 03:30 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
49
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 : 2
Федерико Дельбонис
77
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
4 7 7 3
6 6 5 6
           
05 февраля 2019 года, вторник. 21:40 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Алессандро Джаннесси
168
Италия
Алессандро Джаннесси
А. Джаннесси
2 : 1
Тьяго Уайлд
451
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
1 2 3
           
6 8 7 7 7
7 10 5 6 4
           
05 февраля 2019 года, вторник. 23:35 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Факундо Багнис
149
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
0 : 2
Пабло Куэвас
92
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
06 февраля 2019 года, среда. 01:30 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
70
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
0 : 2
Хауме Мунар
81
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
06 февраля 2019 года, среда. 03:10 МСК
Кордова. 1-й круг
Матч окончен
Уго Дельен
116
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
71
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 7 6 3
7 9 4 6
           
Жазири и Пелья победили на старте турнира в Кордове
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