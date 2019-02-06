Седьмой сеяный Л. Майер проиграл на старте турнира в Кордове

Аргентинский теннисист Леонардо Майер, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под седьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 28 минут.

Леонардо 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Дельбонис поспорит с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Кордова. Мужчины. Первый круг

Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4).

Павло Куэвас (Уругвай) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4.

Хауме Мунар (Испания) — Гидо Андреосси (Аргентина) — 6:1, 6:4.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.