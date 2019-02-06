Осака снялась с турнира в Дохе из-за травмы, но сохранит первую строчку рейтинга

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака не выступит на соревнованиях Qatar Total Open в Дохе, сообщает First Post. Причиной такого решения 21-летней теннисистки стало повреждение спины.



«Жаль, что мне придётся пропустить турнир в Дохе, ведь я с нетерпением ждала возможности здесь выступить и увидеть своих болельщиков», — заявила Осака.



Qatar Total Open пройдёт в период с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании. Осака добралась до второго раунда, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии. Таким образом, Осака сохранит звание первой ракетки турнира по итогам турнира.



Напомним, предыдущим турниром Наоми стал Australian Open, на котором она одержала победу.

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