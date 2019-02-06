Монфис: хорошая подача и приём стали ключом к победе над Троицки

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Софии (Болгария). В двух партиях он оказался сильнее серба Виктора Троицки — 6:3, 6:4.



«Я чувствую себя очень хорошо в Софии. Здесь очень мощная энергетика, люди очень милые, а этот стадион невероятен. Я провёл очень хороший матч. Ключами к победе стала хорошая игра на приёме и моя собственная подача», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал Монфис поборется либо с Ласло Джере из Сербии, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.



Действующим победителем соревнований в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.