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37-летний Лопес снялся с турнира в Нью-Йорке

37-летний Лопес снялся с турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес отказался от участия в соревнованиях в Нью-Йорке, о чём сообщает Tennis World USA. Его место в основной сетке соревнований займёт соотечественник Гильермо Гарсия-Лопес.

New Yourk Open пройдёт в период с 12 по 18 февраля. Действующим победителем соревнований является представитель Южной Африки Кевин Андерсон.

37-летний Лопес в текущем сезоне провёл лишь один матч — в первом круге Открытого чемпионата Австралии он уступил хозяину местных кортов Джордану Томпсону. Ранее теннисист снялся с турнира в Дохе и выставочных соревнований Kooyong Classic. В данный момент Фелисьяно располагается на 62-й строчке в мировом рейтинге ATP.

Ранее стало известно, что Лопес завершит карьеру в 2019 году и станет директором «Мастерса» в Мадриде.

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