Тарпищев: критически отношусь к новому формату Кубка Федерации и Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил изменение формата проведения командных соревнований Кубка Федерации и Кубка Дэвиса.



«Как я уже говорил во многих своих интервью, отношусь к такому формату критически. Сейчас нас ждёт такая же форма проведения в финальной стадии Кубка Дэвиса. Если ранее регламенты формировались с целью развития нашего вида спорта в регионах и различных странах мира, то сейчас это уходит. С этой точки зрения интерес к мероприятию падает.



Если обратиться к статистике, то возраст любителей тенниса сейчас поднялся до 60 лет. Молодёжь, которая увлекается киберспортом и различными динамичными форматами, конечно, реформы поддерживает. Это, наверное, единственный оправдывающий фактор в этом направлении», — цитирует Тарпищева пресс-служба ФТР.

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