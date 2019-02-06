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Касаткина: корт в Зелене-Гуре медленный, что хорошо для меня

Касаткина: корт в Зелене-Гуре медленный, что хорошо для меня
Теннис / Кубок Федерации

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала предстоящие матчи в составе национальной сборной на Кубке Федерации.

«Корт довольно специфичный. Я никогда не играла на нём раньше, но мне он нравится. Он довольно медленный, что хорошо для меня. Также мне нравится и вся арена, на которой будут проходить матчи, — она новая и достаточно уютная.

Что касается нашей команды, то она вселяет в меня уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо», — цитирует Касаткину официальный сайт Кубка Федерации.

Напомним, в период с 6 по 9 февраля в Зелене-Гуре (Польша) состоятся матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Сборная России сыграет с командами Польши и Дании.

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Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.
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