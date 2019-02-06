Тарпищев: юниоры? У Федерации тенниса США бюджет — $ 225 млн, мы обходимся пятью

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о деталях подготовки юных теннисистов.



«Бюджет федерации тенниса США составляет $ 225 млн, мы же решаем все свои проблемы, располагая пятью миллионами. Это во многом не позволяет нам полноценно развивать тех перспективных теннисистов, с которыми мы выигрываем все командные соревнования в юниорском возрасте.



Почему? Если подготовка юного теннисиста обходится в сумму порядка $ 50 тыс., то профессионал тратит на себя € 200 тыс. в год. Поэтому исключительно теннисом могут заработать лишь те, кто входит в число 80 сильнейших в мире.

Правда, нужно сказать, что нигде в мире нет обучения теннису на государственной основе — кроме как в России», — цитирует Тарпищева «Реальное время».