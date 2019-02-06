Костюк: сейчас у меня очень сложный период вне тенниса

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась взглядами на свою карьеру.

«Не знаю, как вы видите мой результат в профессиональном туре, но для меня он неплохой. Я не ждала от себя каждый год того, чтобы играть в третьем круге Australian Open.



Моя жизнь – это не только теннис, и, к сожалению, сейчас у меня очень сложный период вне тенниса.



Цели на сезон? Я так далеко не смотрела. Просто стараюсь жить день за днём и ничего не ожидать от себя. Я не говорю, что ничего не делаю. Я очень много тренируюсь. Рано или поздно это даст результат, просто я этого не контролирую, я делаю всё возможное и жду. Поэтому не могу себе никакие планы на сезон ставить. Я могу этот сезон закончить 800-й, а следующий – в топ-50. Или в этом стать 100-й и в следующем показать такой же результат. Не знаю, нет плана», — цитирует Костюк XSport.



Напомним, на Открытом чемпионате Австралии — 2018 Костюк, в 15-летнем возрасте, пробилась в третий раунд соревнований. В данный момент 16-летняя теннисистка располагается на 195-й строчке в рейтинге WTA.