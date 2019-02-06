Первым соперником Пуи на турнире в Монпелье будет Багдатис

Представитель Кипра Маркос Багдатис, пробившийся в основную сетку турнира ATP в Монпелье (Франция) через квалификацию, вышел во второй круг. В стартовом раунде он в двух партиях обыграл бельгийца Рубена Бемельманса, попавшего в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Маркос 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-летний уроженец Лимассола поспорит с хозяином кортов Люка Пуи, посеянным под первым номером.

Турнир в Монпелье с призовым фондом € 586 140 завершится 10 февраля.