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17 эйсов помогли Ивашко одолеть Фаббьяно на турнире в Монпелье

17 эйсов помогли Ивашко одолеть Фаббьяно на турнире в Монпелье
Теннис / ATP

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира в Монпелье (Франция). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Ивашко 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 586 140 белорус поспорит с хозяином кортов Пьер-Югом Эрбером, посеянным под седьмым номером. Турнир завершится 10 февраля.

Действующим чемпионом является француз Люка Пуи. В прошлогоднем финале он победил соотечественника Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

06 февраля 2019 года, среда. 14:00 МСК
Монпелье. 1-й круг
Илья Ивашко
80
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
0 : 0
Томас Фаббьяно
84
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 2 3
           
     
     
           
Первым соперником Пуи на турнире в Монпелье будет Багдатис
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