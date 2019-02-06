17 эйсов помогли Ивашко одолеть Фаббьяно на турнире в Монпелье

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира в Монпелье (Франция). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Ивашко 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 586 140 белорус поспорит с хозяином кортов Пьер-Югом Эрбером, посеянным под седьмым номером. Турнир завершится 10 февраля.



Действующим чемпионом является француз Люка Пуи. В прошлогоднем финале он победил соотечественника Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:2), 6:4.