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Рой Эмерсон рассказал, за что не любит Джоковича

Рой Эмерсон рассказал, за что не любит Джоковича
Теннис / ATP

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» из Австралии Рой Эмерсон рассказал о своём отношении к первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Новак — очень хороший парень, который всегда уважительно относится к своим противникам.

Я видел его в Мельбурне, когда он был совсем молодым игроком. Тогда он мог миллион раз обстучать мяч перед подачей.

Сейчас он повзрослел, и ему требуется «всего» 15-20 отскоков. Это единственное, что я имею против него, во всех других аспектах он великолепен», — цитирует Эмерсона Tennis World USA.

82-летний Рой Эмерсон — мировой рекордсмен среди мужчин по суммарному количеству титулов в турнирах «Большого шлема», единственный теннисист-мужчина, завоевавший карьерный «Большой шлем» как в одиночном, так и в парном разряде.

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