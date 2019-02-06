Болгария и Швеция выиграли в матчах группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации

Сборные Болгарии и Швеции одержали победы в матчах группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации в подгруппе В.

Болгарки со счётом 2-1 выиграли у команды Эстонии. Изабелла Шиникова вывела вперёд болгарских теннисисток, одолев Валерию Горлац со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Анетт Контавейт не без труда сравняла счёт, одержав победу над Викторией Томовой – 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. Решающей стала парная встреча, в которой Шиникова и Томова взяли верх над Контавейт и Майлин Нуди – 6:2, 6:2.

По аналогичному сценарию развивалась встреча команд Швеции и Украины. Даяна Ястремская легко обыграла Юханна Ларссон – 6:4, 6:2. Леся Цуренко уступила Ребекка Петерсон — 0:6, 2:6. В парной встрече шведки Ларссон и Петерсон оказались сильнее Надежда Киченок и Марта Костюк – 2:6, 6:3, 7:5. Швеция выиграла у Украины — 2-1.