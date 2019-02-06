Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, обыграв Пэра

Чешский теннисист Томаш Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. В матче второго круга Бердых в двух партиях разгромил восьмого сеяного, француза Бенуа Пэра, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 58 минут. Бердых дважды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пэра 3 эйса, 7 ошибок на подаче и 2 упущенных возможности взять подачу соперника.

Бердых в четвёртый раз выиграл у Пэра в четырёх официальных встречах между соперниками.

Напомним, что в первом круге Пэр обыграл единственного российского участника турнира, Евгения Донского, — 7:5, 6:3.

За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном (2) и сербом Филипом Краиновичем.