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Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, обыграв Пэра

Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, обыграв Пэра
Теннис / ATP

Чешский теннисист Томаш Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. В матче второго круга Бердых в двух партиях разгромил восьмого сеяного, француза Бенуа Пэра, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 58 минут. Бердых дважды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пэра 3 эйса, 7 ошибок на подаче и 2 упущенных возможности взять подачу соперника.

Бердых в четвёртый раз выиграл у Пэра в четырёх официальных встречах между соперниками.

Напомним, что в первом круге Пэр обыграл единственного российского участника турнира, Евгения Донского, — 7:5, 6:3.

За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном (2) и сербом Филипом Краиновичем.

06 февраля 2019 года, среда. 17:30 МСК
Монпелье. 2-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
58
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
0 : 2
Томаш Бердых
79
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
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