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Павлюченкова удвоила преимущество России в матче Кубка Федерации с Польшей

Павлюченкова удвоила преимущество России в матче Кубка Федерации с Польшей
Теннис / Кубок Федерации

Анастасия Павлюченкова принесла сборной России второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Польши. Павлюченкова в двух сетах обыграла польку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался ровно полтора часа. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2. Счёт в матче Россия — Польша стал 2-0.

Следующими на корт в парной встрече выйдут Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина, которые сыграют с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.

В подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит также встретится с командой Дании.

06 февраля 2019 года, среда. 19:30 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.
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