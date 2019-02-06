Павлюченкова удвоила преимущество России в матче Кубка Федерации с Польшей

Анастасия Павлюченкова принесла сборной России второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Польши. Павлюченкова в двух сетах обыграла польку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался ровно полтора часа. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2. Счёт в матче Россия — Польша стал 2-0.

Следующими на корт в парной встрече выйдут Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина, которые сыграют с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.

В подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит также встретится с командой Дании.